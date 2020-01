Szymon Żurkowski o krok od wypożyczenia do nowego klubu. "Oficjalny komunikat to tylko kwestia czasu"

Szymon Żurkowski może trafić na wypożyczenie do Empoli. Jeżeli klub ustali wszystkie szczegóły z Fiorentiną, to Polak będzie grał w Serie B. - Oficjalny komunikat to tylko kwestia czasu - informuje portal firenzeviola.it.

JAN KOWALSKI

