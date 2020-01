Niespodziankę w 20. kolejce włoskiej Serie A sprawiło SPAL, które pokonało na wyjeździe w Bergamo Atalantę 2:1. Zawodnicy piątej drużyny ligowej tabeli prowadzili po pierwszej połowie i golu z 16. minuty, gdy do siatki trafił Josip Ilicić.

SPAL w ciągu sześciu minut drugiej części spotkania zdobyło 2 gole - w 54. minucie bramkę strzelił Andrea Petagna, a w 60. Mattia Valoti. Goście dowieźli wynik do końca spotkania, głównie dzięki świetnym interwencjom Etrita Berishy.

Asystę przy bramce Petagni zaliczył Arkadiusz Reca, który dograł piłkę do napastnika w pole karne po kilkudziesięciometrowym sprincie. W meczu zagrał także inny Polak, Thiago Cionek, który dograł cały mecz w barwach SPAL. Na boisku zabrakło jednak Bartosza Salamona, który nie wszedł do gry z ławki rezerwowych. To czwarte zwycięstwo dla SPAL, które plasuje się na osiemnastym miejscu w tabeli Serie A.

W 21. kolejce Atalanta zagra na wyjeździe z Torino, a SPAL podejmie u siebie Bolognę.