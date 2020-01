Piłkarze Napoli po sobotniej porażce z Fiorentiną (0:2) poprosili o zgrupowanie, aby popracować nad poprawą formy. W niedzielę zmienili jednak zdanie i po treningu wrócili do domów. Gennaro Gattuso nie protestował, bo jak przyznał jeszcze przed zgrupowaniem, decyzja o wyjeździe do ośrodka treningowego w Castel Volturno została podjęta przez piłkarzy. Tak samo jak decyzja o powrocie z ośrodka, która była konsultowana ze sztabem do czwartej nad ranem.

Trzeba sobie spojrzeć w oczy, powiedzieć kilka słów i się zjednoczyć. Zespół daje z siebie wszystko na treningach. W trakcie meczów nie pokazujemy nic z tego nad czym pracowaliśmy. To nie jest tylko kwestia taktyczna, ale mentalna

- mówił Gattuso po meczu z Fiorentiną. "La Gazzetta dello Sport" całą sytuację ze zgrupowaniem określa jako "farsę". Wiadomo, że nad trenerem Napoli cały czas zbierają się czarne chmury. Słabe wyniki - tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach - sprawiają, że jego pozycja jest mocno zagrożona.

Prezes Napoli wściekły na Gattuso

Aurelio de Laurentiis, który kilka tygodni temu sam wpadł na pomysł, by wysłać piłkarzy na karne zgrupowanie, ale ci wtedy odmówili, jest wściekły na Gattuso. Po ostatnim meczu ma pretensje m.in. o eksperymentowanie z ustawieniem. Właścicielowi Napoli nie podoba się, że Sebastiano Luperto zaczął mecz na lewej obronie, a po stracie bramki został przesunięty na środek defensywy.

Przyszłość Gattuso może rozstrzygnąć się w tym tygodniu. Przed Napoli dwa bardzo trudne spotkania - we wtorek drużyna Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego zmierzy się z Lazio Rzym w Pucharze Włoch, a w niedzielnym hicie Serie A podejmie Juventus Turyn.