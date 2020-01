Trzy ostatnie mecze w Serie A - sześć goli Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w 2020 rok wszedł z wysoką formą. Zdobył trzy bramki w spotkaniu z Cagliari (4:0), jedną w meczu z Romą (2:1) i w niedzielę dwie w starciu z Parmą.

Zobacz popis Ronaldo w meczu z Cagliari:

Juventus odjeżdża Interowi Mediolan

Ronaldo dał gospodarzom prowadzenie w 43. minucie. W 55. wyrównał Andreas Cornelius. Trzy minuty później Portugalczyk strzelił zwycięskiego gola dla "Starej Damy". To bardzo cenne zwycięstwo Juventusu, bo ścigający go Inter Mediolan tylko zremisował z Lecce 1:1. Mediolański zespół ma już cztery punkty straty do prowadzącego Juventusu. W następnej kolejce Serie A ekipa mistrzów Włoch zagra na wyjeździe z Napoli, a Inter u siebie z Cagliari.