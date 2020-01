wnuczek_akowca godzinę temu Oceniono 12 razy 4

Williams założony po to by złamać karierę Roberta Kubicy. AC Milan założony po to by złamać karierę Krzysztofa Piątka. Czemu świat ciągle przeciwko nam spiskuje? Czemu ciągle wiatr nam wieje w oczy? Czemu Bóg na to wszystko pozwala?