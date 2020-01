Napoli w sobotę przegrało z Fiorentiną 0:2, przez co w tabeli Serie A spadło aż na 13. pozycję, tracąc 11 punktów do 4. Atalanty. Nie pomógł nawet Gennaro Gattuso, który w pięciu meczach zanotował tylko jedno zwycięstwo. Zdaniem "La Gazzetty dello Sport", Włoch rozwścieczył Aurelio de Laurentiisa, właściciela klubu, przez co jego pozycja jest mocno zagrożona.

REKLAMA

De Laurentiis ma pretensje do Gattuso m.in. o eksperymentowanie z ustawieniem. Właścicielowi Napoli nie podoba się, że Sebastiano Luperto zaczął mecz na lewej obronie, a po stracie bramki został przesunięty na środek defensywy.

Z powodu fatalnej gry drużyny w ostatnich tygodniach, piłkarze Napoli sami poprosili o zorganizowanie zgrupowania, na którym mogliby pracować nad poprawą formy. - Piłkarze postanowili pojechać na zgrupowanie. To była ich decyzja. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, powiedzieć kilka cierpkich słów i się zjednoczyć. Zespół daje z siebie wszystko na treningach. W trakcie meczów nie pokazujemy jednak tego, nad czym pracowaliśmy. Nie jest to tylko kwestia taktyczna, ale także mentalna - powiedział Gattuso po spotkaniu z Fiorentiną.