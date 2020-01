AC Milan chce sprzedać Krzysztofa Piątka, ale ma jeden warunek: potencjalny klub musi zapłacić 30 milionów euro, nie ma mowy o wypożyczeniu. Teraz do grona zainteresowanych klubów - Tottenham, Aston Villa, Sevilla - dołączyły Olympique Lyon i Valencia, ale jak pisze "Mediaset", nie doszło jeszcze do żadnych negocjacji.

Tłumaczymy, dlaczego Milan chce sprzedać Krzysztofa Piątka:

Lyon szuka napastnika dlatego, że poważnej kontuzji doznał Memphis Depay. Francuzi zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Barceloną, ale w Ligue 1 radzą sobie przeciętnie - po 20 kolejkach zajmują 7. miejsce z 29 pkt (liderem jest PSG z 49 pkt, wyprzedza Marsylię z 41 pkt i Rennes z 36 pkt). Za to Valencia również awansowała do 1/8 finału LM (gdzie zagra z Atalantą), a w lidze hiszpańskiej również zajmuje 7. miejsce - ma 31 pkt po 9 meczach, ale do trzeciego Atletico Madryt traci tylko cztery punkty.

W ostatnią środę Piątek trafił dla Milanu w meczu Pucharu Włoch ze SPAL (3:0). W całym sezonie ma pięć bramek, a po powrocie do Mediolanu Zlatana Ibrahimovicia jego przyszłość w drużynie Rossonerich jest niepewna.