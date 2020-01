eurotram godzinę temu 0

Po prostu widać,że EMC to niecierpliwi,chciwi idioci. Wypożyczenie jest logiczną opcją,bo nie ma żadnej pewności,że piłkarz w danym klubie zatrybi (jak z Krychą: w WBA zupełnie nie zatrybił, w Loko odnalazł się lepiej niż ktokolwiek się spodziewał). A ponieważ kretyni nie chcą go wypożyczyć, to pewnie zostaną z Piątkiem,na którego kompletnie nie mają pomysłu (albo dokładniej: na którego są za głupi pod względem myśli trenerskiej żeby wyciągnać z niego to co najlepsze).