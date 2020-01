Po sprowadzeniu przez Milan Zlatana Ibrahimovicia pozycja Krzysztofa Piątka jest coraz słabsza. Ostatni ligowy mecz Polak przesiedział na ławce rezerwowych, a szansę dostał dopiero w meczu Pucharu Włoch ze Spal (wygrana 3:0). W tym spotkani polski napastnik zdobył gola i zanotował asystę.

REKLAMA

"Milan chce sprzedać Piątka, bo pilnie potrzebuje pieniędzy"

Przyszłość Piątka wyjaśni się w trzech najbliższych meczach

Włoskie media donoszą, że przed Piątkiem kluczowe półtora tygodnia na udowodnienie swojej wartości. Przyszłość 24-letniego Polaka zależy od jego postawy w trzech najbliższych meczach, kolejno z: Udinese i Brescią w Serie A oraz z Torino w Pucharze Włoch.

"Jeśli Polak wypadłby dobrze w spotkaniach z Udinese, Brescią i Torino, to ma realną szansę na wskoczenie do "11" i zastąpienie Leao. Jeśli tak się nie stanie, to wszystko wskazuje na to, że będzie musiał odejść" - możemy przeczytać na łamach "Tuttosport".

Co więcej, portal spekuluje, że Piątek nie ma zamiaru wyprowadzać się obecnie z Mediolanu z powodu swojej żony, której bardzo odpowiada włoski klimat.

"Latem mógłby spokojnie ocenić wszystkie propozycje" - dodaje "Tuttosport".

W bieżącym sezonie Piątek zagrał we wszystkich rozgrywkach 19 meczów w barwach Milanu, zdobył w nich 5 goli i zapisał jedną asystę.