O kulisach transferu reprezentanta Słowacji, byłego gracza Celty Vigo do Napoli rozmawiamy z Pawłem Zimończykiem, współwłaścicielem agencji Fair Sport.

REKLAMA

Kacper Sosnowski: Lobotka w Napoli to na razie drugi najwyższy transfer tej zimy w Europie. Stoi za nim polsko-słowacka agencja Fair Sport, której pan obok Branislava Jasurka jest właścicielem. Zagraniczny piłkarz z polskim pośrednictwem nigdy do takich kwot nie doszedł.

Paweł Zimończyk: To był duży transfer też z punktu widzenia Celty Vigo. Tyle gotówki nie zapłacono chyba nawet za Maxi Gomeza. Jeżeli się spełnią wszystkie bonusy może być najwyższym transferem Hiszpanów. Dżentelmeni o pieniądzach jednak nie rozmawiają, za dużo powiedzieć też nie mogę, ale na pewno wszystkie trzy strony są zadowolone. Nawet więcej stron, bo pieniądze z tego transferu spłyną też do Nordsjaelland, a kwotą za wyszkolenie piłkarza nie pogardzi też jego pierwszy klub AS Trenczyn.

Jeśli kwota transferu może wynieść z bonusami 24 mln euro, to musi też oznaczać stabilizację dla waszej agencji.

- Przy tej stabilizacji to najlepiej podsumowała mnie moja żona. Do domu wróciłem o 24:00, a o 6 rano wziąłem auto i jadę właśnie do jednego z klubów załatwiać kolejną, ważną rzecz. Okno transferowe przecież jeszcze trwa. Co do stabilizacji to na pewno niebawem większą przestrzeń dla siebie dostaną ludzie, którzy od dłuższego czasu z nami współpracują: Rafał Kędzior, Sasha Huet Baranow, czy też Kamil i Robert, bo jeśli chodzi o kierunki geograficzne i rozmiar zasięgu naszych piłkarzy potrzebujemy ludzi, by gwarantować naszym klientom, a wielu przypadkach jednocześnie naszym dobrym kolegom, serwis na najwyższym poziomie. Myślę, że np. Stanko zostanie z nami do końca swej kariery, a dla innych będzie to sygnał, że warto nam zaufać, bo weszliśmy na wyższy poziom. Wydaje mi się, że i w Celcie i w Napoli zostawiliśmy dobre wrażenie. Ten transfer przeprowadzaliśmy naszymi siłami, tylko w oparciu o pracę naszych ludzi.

Słowiańska robota, w której swoje kilka gorszy dołożył też Marek Hamsik.

- Trudno by Stanko nie zapytał swego kolegi z kadry i legendy Napoli o kilka spraw. Hamsik mówił o klubie w samych superlatywach. Wspomniał też o pewnych cieniach popularności w Neapolu. Tu w przeciwieństwie do Hiszpanii nikt nie będzie pytał czy może przerwać ci posiłek, by zrobić sobie zdjęcie. Tu kibic podchodzi od razu nagrywa cały film. To pewnie jest czasami uciążliwe, ale z drugiej stronny gra na stadionie San Paolo, fantastyczna atmosfera i perspektywa meczów z Barceloną w Lidze Mistrzów była też jednym z powodów, by grać w Neapolu. Stano jest takim zawodnikiem, że takie ważne spotkania go bardzo nakręcają.

Lobotka wylądował w Neapolu, ale chcieli go też inni.

- Był kierunek włoski, był angielski. W Hiszpanii jego nazwisko klubom też mówiło sporo, ale to Napoli było najkonkretniejsze. W tym klubie, przy takim stylu gry, z tym trenerem to dla Lobotki najlepsze miejsce na kolejny krok w jego karierze. Największe zainteresowanie Słowakiem było jednak po jego pierwszym znakomitym sezonie w Celcie u trenera Juana Carlosa Unzue, gdzie styl gry a la Barcelona bardzo Stanowi odpowiadał. Od zapytań do transferu jest jednak bardzo daleka droga i trzeba było czekać 18 miesięcy. Co do Anglii to Stano jest taką szóstką, która niekoniecznie jest w Premier League poszukiwana. Tam stawiają na silnych typów, powyżej 1,85 metra. Po meczu na Wembley, w którym strzelił bramkę Anglii, zaczęto jednak bardziej zwracać na niego uwagę. Świetny drybling, spryt, szybkie wyjście z piłką okazywały się takimi atutami, że niski wzrost przestał tam komukolwiek przeszkadzać.

Atuty nieco jak u Piotra Zielińskiego, z którym Lobotka konkurować jednak w Napoli nie musi. A ponieważ w klubie nie ma teraz innego Słowaka, to pewnie najbliżej będzie mu do Polaków.

- Dla Zielińskiego konkurentem nie będzie. Pozycja Polaka jest niepodważalna. Stano przy systemie gry 4-3-3 będzie w Napoli defensywnym pomocnikiem. Piłki Zielińskiemu będzie raczej dogrywał i z nim współpracował. Wiem, że Lobotka na pierwszym treningu złapał dobry kontakt z Arkiem Milikiem. Mam nadzieję, że po starej znajomości Arek pomoże wprowadzić go do szatni. Teraz powinno być chyba łatwiej. Trudniejszym momentem było dla niego wejście do Celty, bo przeskok z Nordsjaelland do La Liga był większy niż z Celty do Neapolu. Teraz przeszedł z jednej z najlepszych lig Europy, do ligi ciężkiej i do klubu z wielkimi ambicjami, który co sezon gra w Lidze Mistrzów.

Słyszałem, że Lobotka to dusza towarzystwa, a kulturowo mu do Polaków blisko. Ponoć w szatni jeszcze w Hiszpanii, włączał kiedyś kolegom polską muzykę.

- To było disco polo (śmiech). Nie sądzę jednak, żeby od razu w pierwszych dniach w Napoli wychodził przed szereg i sypał żartami, rozbawiał kolegów i prezentował muzyczne nagrania. Jestem też o niego spokojny. Prawda jest taka, że dobry gracz w szatni obroni się sam, bo jest lepiej akceptowany. Zresztą z charakterem i tym jakim człowiekiem jest Stano myślę, że szczególnie południowcy szybko go polubią.

Podczas transferu był między hotelem, klubem, a szpitalem. Przynajmniej myślami. Jego transfer nakładał się z datą przyjścia na świat pierwszego dziecka.

- W słowackiej gazecie był nawet tytuł “Linda była szybsza niż Włosi”. To dlatego, że siedząc w niedzielę w hotelu w Neapolu, już po testach medycznych, czekając na ostatnie drafty umów między Celtą, a Napoli Stano dostał SMS-a, że żonie odeszły wody. Do poziomu stresu transferowego doszedł stres rodzinny, ojcowski. W poniedziałek rano wysyłał już wszystkim zdjęcia małej Lindy. Osoby z Napoli jak dowiedziały się, że właśnie został tatą stwierdziły, że trzeba zrobić wszystko, by ten jeden dzień kojarzył mu się z dwoma miłymi rzeczami. W poniedziałek transferu nie udało się jednak podpisać. Wszystko przeciągnęło się kilkadziesiąt godzin, ale i tak tych wydarzeń z połowy stycznia 2020 roku Stano nie zapomni do końca życia. Najpierw objawiła się zatem jego córka, a potem umowa z wicemistrzem Włoch.

To teraz jest trochę rozdarty między Napoli i Lindę

- Córki jeszcze osobiście nie widział, ale prawdopodobnie po meczu z Fiorentiną dostanie dzień wolnego. Poleci wtedy na Słowację i będzie mógł ją pierwszy raz przytulić.

Po sobotnim debiucie w Serie A?

- Formalnie może zagrać już w sobotnim meczu z Fiorentiną. Nie wiem tylko czy trener się na to zdecyduje. W ostatnim tygodniu więcej było podróżowania i badań medycznych. Do momentu podpisania kontraktu nie ćwiczył przecież z żadną drużyną, miał co prawda treningi w trenerem przygotowania fizycznego, ale Gennaro Gattuso może dać mu parę dni na aklimatyzację. Dobrze, że w Vigo od razu po świętach Bożego Narodzenia drużyna normalnie trenowała, bo noworoczna kolejka zaczynała się 3 stycznia. W meczu z Osasuną nie wystąpił, ale w treningu był cały czas, więc obaw o niego nie mam. Bardziej myślę o tym, że te ostatnie kilka dni były trudne z punktu widzenia mentalnego. Niezwykle stresujące. Trzeba do tego podejść spokojnie. Wszystko przed nim. Za tydzień Napoli gra przecież z Juventusem, a potem pewnie powoli zaczną się też przygotowania do meczu Ligi Mistrzów z Barceloną. Kolejne piękne dni zatem miejmy nadzieje przed nim.