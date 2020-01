lorca_mallorca 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Może przypomnę, że Ibrahimović często grywał w zestawieniu z środkowym napastnikiem o innej charakterystyce. W PSG był to Cavani (który zawsze miał żelazne płuco), w Milanie poprzednim razem na zmianę Robinho, Boateng i Emanuelson, w ManU - Rooney. Problemem Piątka jest to, czy Ibrahimović zgodzi się na odgrywanie roli "10", tak, by Polak mógł wybiegać do prostopadłych podań, a Szwed ściągał obrońców bliżej strefy środkowej.

Z Leao i Rebiciem jest łatwiej, bo ten pierwszy umie grać na skrzydle, a ten drugi w ogóle jest bardziej skrzydłowym niż środkowym napastnikiem.