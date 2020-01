Latem 2016 roku Manchester United kupił z Juventusu Paula Pogbę za rekordową wówczas kwotę 105 milionów euro. Od tego czasu Francuz stał się kluczowym zawodnikiem United. Problem w tym, że zespół jest w permanentnym kryzysie. W ostatnich czterech latach Manchester zdołał jedynie wygrać Ligę Europy oraz Puchar Ligi Angielskiej. Praktycznie co okienko transferowe mówi się, że mistrz świata zamierza już opuścić United. Tym bardziej, że nie ma wielu powodów, by sądzić, że Manchester w końcu wyjdzie z kryzysu. Co prawda zajmuje już piąte miejsce w lidze, ale ma zaledwie sześć punktów przewagi nad dwunastym w tabeli Southamptonem.

Według Sky Sport, agent piłkarza - Mino Raiola już intensywnie szuka mu nowego klubu. Na razie prowadzi zaawansowane rozmowy z Realem Madryt i Juventusem. Za transferem do Hiszpanii przemawia to, że wielkim zwolennikiem jego talentu jest Zinedine Zidane, trener Królewskich. A także fakt, że Real walczy o najwyższe cele. Wielkie ambicje ma także Juventus, gdzie Pogba ukształtował się jako piłkarz.

Na razie Francuz musi się jednak skupić na rehabilitacji po kontuzji stawu skokowego. W tym sezonie Pogba rozegrał zaledwie siedem ligowych meczów. Transfermarkt.de wycenia jego wartość na sto milionów euro.