Wojciech Szczęsny to pewny punkt Juventusu i obok Salvatore Sirigu (Torino) najlepszy bramkarz na półmetku sezonu Serie A. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to włoscy dziennikarze są pewni, że Polak porozumiał się ze Starą Damą ws. przedłużenia kontraktu do 2024 roku, na mocy którego ma zarabiać aż siedem milionów euro rocznie. Taka pensja uczyni go jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na Półwyspie Apenińskim. Choć nie ma żadnego powodu, by Juventus szukał nowego bramkarza, to "France Football" twierdzi, że latem do Turynu może zawitać Manuel Neuer.

Podobno niemiecki bramkarz nie ma najlepszych relacji z zarządem Bayernu. Kilka dni temu ogłoszono, że w lipcu nowym zawodnikiem Bawarczyków zostanie 23-letni Alexander Nuebel, bramkarz Schake. Jak ustalili dziennikarze "Bilda", dyrektor sportowy mistrzów Niemiec Hasan Salihamidzić miał poprosić kapitana zespołu o to, by ten w przyszłym sezonie "pozwolił" Nuebelowi rozegrać kilkanaście meczów w lidze i pucharach (dziennikarze "Bilda" wspominają o 15 spotkaniach, które Neubel ma zagwarantowane w kontrakcie). 33-latek zdecydowanie odmówił, bowiem nie zamierza oddawać miejsca w bramce nawet w meczach sparingowych. I to ma być główny powód, dla którego Neuer rozważa odejście.