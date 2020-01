Od kilku dni angielskie media informują o możliwym transferze Krzysztofa Piątka do Tottenhamu. Napastnik AC Milan miałby zastąpić - przynajmniej chwilowo - Harry'ego Kane'a, który doznał poważnej kontuzji i może pauzować nawet przez kilka miesięcy. Spekulacje na temat przenosin Polaka do Premier League nasiliły się po tym, jak na San Siro powrócił Zlatan Ibrahimović. W miniony weekend Szwed zagrał od 1. minuty w meczu z Cagliari i zdobył bramkę na 2:0 (reprezentant Polski oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych).

Serie A. Cagliari - AC Milan 0:2. Zlatan Ibrahimović na 0:2 [ELEVEN SPORTS]

Krzysztof Piątek trafi do Tottenhamu? "Może powtórzyć się historia z Vincentem Janssenem"

Na temat możliwych przenosin Piątka do Tottenhamu dyskutowali eksperci radia "talkSPORT". Zdaniem Larsa Sivertsena, dziennikarza współpracującego w przeszłości z "The Independent" i "Daily Mirror" londyński klub wcale nie musi okazać się dla 24-letniego napastnika "ziemią obiecaną". - Historia Piątka jest interesująca. W Genoi zadziwił wszystkich strzelając gole na lewo i prawo. Wcześniej tak naprawdę nikt o nim nie słyszał, a po kilku tygodniach spędzonych we Włoszech znalazł się na ustach wszystkich. Później zrobił kolejny wielki krok i przeniósł się do Milanu. Piątek to typ nieco staromodnego napastnika, który operuje przede wszystkim w obrębie pola karnego. W Genoi otrzymywał piłki i przekładał to na gole. W Milanie już to nie działa, ale to przede wszystkim wina fatalnej gry całej drużyny - ocenił Sivertsen.

Ekspert "Talksport" przywołał w kontekście transferu Piątka przykład Vincenta Janssena. Tottenham wykupił Holendra z AZ Alkmaar w 2016 roku za 22 miliony euro. Zawodnik nie otrzymywał jednak zbyt wielu szans i ostatecznie strzelił dla "Spurs" zaledwie 2 gole. - Mam wątpliwości co do transferu Piątka do Tottenhamu. Po tym, jak dołączył do Milanu, nie potrafił utrzymać wysokiej formy. A Premier League jest jednak lepszą ligą niż Serie A i będzie to dla niego jeszcze większe wyzwanie niż zamiana Genoi na Milan. Będę zdziwiony, jeśli Polak seriami zacznie zdobywać gole dla Tottenhamu. Moim zdaniem w tym przypadku może raczej powtórzyć się historia z nieudanym transferem Janssena - stwierdził Sivertsen.

W sezonie 2019/2020 Piątek rozegrał 18 spotkań w Serie A i strzelił w nich 4 gole (3 z rzutów karnych). W rozgrywkach 2018/2019 reprezentant Polski zanotował 22 ligowe trafienia dla Genoi i Milanu.

