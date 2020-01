Jak informuje "The Sun" trener Czerwonych Diabłów jest zwiedziony formą swoich zawodników i chciałby wzmocnić siłę swojej ofensywy. Brytyjczycy twierdzą, że głównym celem transferowym na 2020 rok jest dla Manchesteru sprowadzenie Arkadiusza Milika, który rozgrywa kapitalny sezon mimo słabej formy Napoli. Kilka tygodni temu brytyjskie media też pisały o zainteresowaniu Milikiem, a teraz te doniesienia tylko się potwierdzają. 25-letni piłkarz też miałby być chętny na transfer, bo w dzieciństwie był wielkim fanem Manchesteru. - Marzę o grze dla United - mówił Milik cytowany przez "Piłkę Nożną".

United nie wyszedł transfer napastnika

United chciało tej zimy sprowadzić kogoś z dwójki Mario Mandzukić i Erling Haaland, ale obaj wybrali inne drużyny. Milik wydaje się być w tym momencie najlepszą możliwą opcją.

Polak w 10 meczach Serie A zdobył w tym sezonie 7 bramek, do tego dołożył trzy trafienia w Lidze Mistrzów. Polak ma także kapitalną średnią średnią minut potrzebnych na zdobycie bramki, bo w tym sezonie strzela średnio co 95 minut, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Manchester interesuje się Polakiem już długo

Brytyjscy dziennikarze przekonują, że Manchesterowi bardzo zależy na sprowadzeniu Polaka, a władze klubu już przygotowały ofertę wynoszącą 60 mln funtów. Polak jest już obserwowany od dłuższego czasu i cały czas znajduje się na liście transferowej. Taka kwota powinna zadowolić szefów Napoli, którzy w 2016 roku zapłacili za Milika zaledwie połowę tej kwoty. - Manchester United chce Arkadiusza Milika i przygotowuje ofertę w wysokości 60 mln funtów. Trener Ole Gunnar Solskjaer desperacko szuka wzmocnienia ofensywy w swojej drużynie - czytamy w "The Sun". Dziennik przypomina, że w 2012 roku Milik w jednym z wywiadów przyznał, że jego marzeniem jest gra dla "Czerwonych Diabłów".