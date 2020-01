Reklama. Możesz zarejestrować się i zagrać poniższe kursy na Betclic.pl:

Latem 2017 roku Sunderland wypożyczył Fabio Boriniego na rok do Milanu, po czym go sprzedał za 5,5 miliona euro. Od tego czasu Włoch rozegrał 75 meczów, strzelił osiem goli i zanotował sześć asyst. Bilans bardzo marny jak na napastnika. Z tym, że Borini nie jest typowym napastnikiem. Co prawda karierę zaczynał na środku ataku, ale na tej pozycji wystąpił w Milanie tylko raz. W pozostałych meczach grał na: lewym i prawym skrzydle w systemie 4-3-3, oraz w formacji 4-4-2. Występował także w środku pomocy oraz na bokach obrony.

Od stycznia Borini będzie występował w klubie Hellas Verona. Beniaminek ligi włoskiej zajmuje dziewiąte miejsce i ma 25 punktów, czyli tyle samo co dziesiąty Milan.

W Hellasie występuje dwóch Polaków: Mariusz Stępiński i Paweł Dawidowicz.

Co z Piątkiem?

Włoskie media sugerują, że z Milanu odejdzie także Krzysztof Piątek, który prawdopodobnie wybierze Premier League. O Polaka ubiega się Tottenham, West Ham i Crystal Palace.