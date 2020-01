Już w 26. minucie Hirving Lozano został sfaulowany w polu karnym, a Lorenzo Insigne wykorzystał rzut karny. Filigranowy skrzydłowy Napoli wykorzystał także jedenastkę w 38. minucie, podyktowaną za zagranie ręką.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Perugia miała szansę na gola kontaktowego. Elseid Hysaj w polu karnym zablokował dośrodkowanie ręką, jednak David Ospina obronił jedenastkę wykonywaną przez Pietro Iemmello.

Więcej goli w tym meczu nie padło. To znaczy: padł jeden gol, ale trafienie Piotra Zielińskiego nie zostało uznane, bo pomocnik Napoli był na pozycji spalonej. Zieliński rozegrał 84 minuty (zastąpił go Allan), z kolei Arkadiusz Milik przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Co ciekawe obok napastnika usiadł Hubert Idasiak, 17-letni bramkarz.

W 1/4 finału Pucharu Włoch oprócz Napoli zobaczymy zwycięzców z par: Lazio - Cremonese, Inter - Cagliari, Atalanta - Fiorentina.