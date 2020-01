W 19. kolejce włoskiej ekstraklasy AC Milan pokonał na wyjeździe Cagliari 2:0, a pierwszego gola po powrocie do Włoch zdobył Zlatan Ibrahimović (trafienie można obejrzeć na wideo poniżej). Krzysztof Piątek oglądał starcie na Sardegna Arena z perspektywy ławki rezerwowych. W ostatnim czasie napastnik reprezentacji Polski łączony jest z transferem do Anglii - w tym kontekście najczęściej wymienia się Aston Villę i Tottenham.

REKLAMA

Serie A. Cagliari - AC Milan 0:2. Zlatan Ibrahimović na 0:2 [ELEVEN SPORTS]

Były obrońca AC Milan Fulvio Collovati o sytuacji Krzysztofa Piątka. "Być może to dobry moment na transfer"

O klubowej sytuacji Piątka wypowiedział się na łamach milannews.it Fulvio Collovati, były obrońca "Rossonerich" (lata 1976-1982). - Napastnik potrzebuje regularnej gry, by czuć się pewnie na boisku. Potrzebuje też zaufania ze strony trenera i kolegów z zespołu. Zdarza się, że potrzebuje czasu, by się odblokować, ale możesz czekać na to tylko do pewnego momentu. Być może odpowiedni czas dla Piątka, by zmienić otoczenie. To samo tyczy się Lucasa Paquety. Uważam, że piłkarz o takiej charakterystyce mógłby pokazać więcej w innej lidze, w której mniej stawia się na taktykę - ocenił mistrz świata z 1982 roku.

Jak Milan spisze się w najbliższym meczu?

- Poprawa w grze Milanu nastąpiła wraz z przyjściem Zlatana Ibrahimovicia, nie mam co do tego wątpliwości. W meczu z Cagliari Szwed zrobił więcej niż Piątek i Leao przez cały sezon. Nie tylko strzelił bramkę, ale sprawił, że obrońcy rywala byli po prostu wystraszeni. Co prawda Ibrahimović nie grał regularnie od końca października i nie znajduje się w najwyższej formie, to jego wpływ na drużynę przerósł wszelkie oczekiwania. Szwed może sprawić, że Milan zyska wkrótce nowe oblicze - stwierdził Collovati.

Po 19 rozegranych spotkaniach AC Milan zajmuje 10. miejsce w tabeli Serie A. W środę drużyna Stefano Piolego podejmie na San Siro SPAL w 1/8 finału Pucharu Włoch. Cztery dni później - również w Mediolanie - Rossoneri zagrają z Udinese.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE