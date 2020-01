Hiszpan Pepe Reina przed sezonem 2018/2019 dołączył do Milanu. Teraz przechodzi na półroczne wypożyczenie do Aston Villi. Angielska drużyna potrzebowała nowego bramkarza, bo kontuzji doznał Tom Heaton i nie będzie mógł bronić do końca sezonu.

37-letni Reina zanim trafił do Mediolanu bronił barw takich zespołów, jak: Liverpool, Napoli i Bayern Monachium.

Były bramkarz Chelsea w Milanie

Hiszpańskiego golkipera w Milanie zastąpi Asmir Begović. Bośniak został wypożyczony do końca sezonu z Bournemouth, w którym ostatnio nie grał, bo występował na wypożyczeniu w Karabachu Agdam. To trzeci transfer Milanu w zimowym oknie transferowym - wcześniej sprowadził Zlatana Ibrahimovicia i Simona Kjaera.

32-latek już w środę może zadebiutować w ekipie z San Siro. Tego dnia o 18:00 Milan zmierzy się ze SPAL w spotkaniu 1/8 Pucharu Włoch. Podstawowy golkiper Rossonerich Gianluigi Donnarumma ma problemy mięśniowe i jego występ w tym meczu jest mało prawdopodobny. Begović w przeszłości grał m.in. w Chelsea Londyn i Stoke City.