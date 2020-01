diesel_poznan 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Praca w redakcji "sport.pI":

- dodaj do obserwowanych na Instagramie kilka innych profili ogólnosportowych lub prywatnych

- traf na materiał, który mimo, że trwa 10 sekund i jest nagrywany kalkulatorem, to prezentuje zagranie jakiegoś znanego sportowca (obowiązkowo wszystkie akcje Lewandowskiego i wszystkie buble Lorisa Kariusa)

- oceń czy materiał odniósł już jakąś popularność w sieci (co najmniej 10 "lajków")

- wklej ramkę Instagrama z filmem w artykuł

- przepisz z Wikipedii krótką notkę o prezentowanym sportowcu

- zrób z kulminacyjnej klatki filmu miniaturkę do artykułu i koniecznie oznacz czerwonym kółkiem istotny element

- obowiązkowo dopisz w tytule jedno ze sformułowań: kuriozalne, fenomenalne, wstrząsające, cały internet o tym mówi, niesamowite, to po prostu trzeba zobaczyć itp.

- opublikuj na głównej stronie "portalu sportowego"

- nazywaj się "dziennikarzem sportowym"

Profit?