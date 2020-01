W niedziel Sampdoria rozbi豉 na w豉snym stadionie Bresci 5:1. Kapitalne spotkanie rozegra Karol Linetty, autor pierwszego gola dla gospodarzy (trafienie mo積a zobaczy na wideo poni瞠j) oraz asysty przy golu Jakuba Jankto. Po ostatnim gwizdku w這skie media nie szcz璠zi造 pochwa pod adresem 24-letniego pomocnika.

Zobacz gola i asyst Karola Linettego:

W這skie media pod wra瞠niem wyst瘼u Karola Linettego. "Jeden z lider闚 Sampdorii"

Portal tuttomercatoweb.com oceni wyst瘼 Polaka na 8 w 10-stopniowej skali, tym samym uznaj帷 go za najlepszego zawodnika meczu Sampdorii z Bresci. - Nap璠za gr dru篡ny, od pocz徠ku do ko鎍a. By op皻any przez diab豉 i nie do zatrzymania - czytamy w uzasadnieniu oceny.

- Monumentalny. Zdecydowanie by najlepszy na boisku, zar闚no, gdy zesp馧 atakowa, jak i w fazie defensywnej. Utrzymywa skupienie przez ca貫 spotkanie, ale i potrafi si bawi. Osobowo嗆 - to z kolei pomeczowy komentarz sampnews24.com, kt鏎y wystawi Linettemu not 8 (najwy窺z w dru篡nie). - Dzi瘯i Bogu za Polaka. Prawdziwy motor nap璠owy Sampdorii. Wspania造 mecz Linettego, kt鏎y staje si jednym z lider闚 zespo逝 - tak wyst瘼 24-latka podsumowali dziennikarze portalu calciomercato.com, przyznaj帷 mu ocen 7,5.

- Wyb鏎 zawodnika meczu nie by 豉twy, jednak na wyr騜nienie musi pow璠rowa ostatecznie do Linettego, kt鏎y zdoby pierwszego gola w sezonie. Polski pomocnik staje si coraz bardziej niezb璠ny dla dru篡ny Claudio Ranieriego. W spotkaniu Bresci Linetty walczy z ogromnym zaanga穎waniem, wspomagaj帷 na prawej stronie Bartosza Bereszy雟kiego - czytamy na portalu sampdorianews.net.

