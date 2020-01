Za nami pół metek rywalizacji w Serie A. Inter Mediolan jest wiceliderem i traci dwa punkty do Juventusu. Już od dawna mówi się, że drużyna Antonio Conte ma zbyt 'krótką' ławkę rezerwowych, by rywalizować ze Starą Damą na przestrzeni całego sezonu. To właśnie dlatego Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy, intensywnie szuka wzmocnień. Na liście życzeń Interu nie brakuje wielkich nazwisk.

Arturo Vidal i Antonio Conte znowu razem?

Gdy Arturo Vidal występuje, to z reguły nie zawodzi. Problem w tym, że 32-letni Chilijczyk gra dość rzadko. Pomocnika Barcelony chce Inter Mediolan, ale oba kluby wciąż nie mogą się dogadać co do sumy transferu. Katalończycy oczekują co najmniej 20 milionów euro, a Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy Interu, oferuje tylko 12 mln

Jak informuje calciomercato.it, Chilijczyk podjął już decyzję o powrocie do Serie A. Były zawodnik Juventusu chce ponownie pracować z trenerem Antonio Conte, ale tym razem już w Interze Mediolan. Conte nie może narzekać na swoich pomocników, bo Stefano Sensi, Marcelo Brozović i Nicolo Barella grają dobrze, ale przydałaby im się kolejny konkurent.

Gwiazda Tottenhamu w Interze?

Kontrakt Christiana Eriksena z Tottenhamem wygasa 30 czerwca 2020 roku, a to oznacza, że 27-letni pomocnik może już podpisać umowę z nowym klubem. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że Duńczyk trafi do Interu Mediolan i podpisze czteroletni kontrakt. Nie wiadomo jednak, czy Eriksen odejdzie z Tottenhamu w lipcu, czy jeszcze w zimowym oknie transferowym.

Władze londyńskiego klubu oczekują za swojego piłkarza 20 mln euro. Jeżeli Inter wyłoży takie pieniądze, to sprowadzi Duńczyka już w styczniu. Jeżeli nie, Christian Eriksen dołączy do nowego zespołu w lipcu. Eriksen gra w Tottenhamie od 2013 roku. Zagrał w 302 meczach, strzelił 69 goli i miał 89 asyst.

Olivier Giroud też ma zagrać we Włoszech

33-letni Olivier Giroud wystąpił w zaledwie siedmiu meczach Chelsea w tym sezonie, zdobywając jedną bramkę (na boisku spędził 282 minuty). Pierwszym wyborem Franka Lamparda jest Tammy Abraham, a więcej od Francuza gra również Michy Batshuayi. Z tego względu Giroud już od jakiegoś czasu myślał o zmianie klubu i wiele wskazuje na to, że dojdzie do tego już w styczniu.

Dziennikarze Sky Italia poinformowali, że Giroud uzgodnił już warunki kontraktu z Interem, z którym może związać się kontraktem obowiązującym przez najbliższe 2,5 roku. Problem w tym, że porozumienia brakuje pomiędzy Interem i Chelsea. Angielski klub oczekuje za swojego napastnika 8-10 mln euro. Mediolańczycy oferują 5 mln. Wydaje się jednak, że porozumienie jest tylko kwestią czasu. Blisko transferu do Interu jest także Ashley Young, ale nie wiadomo, czy do przenosin dojdzie zimą czy latem (gdy wygaśnie jego kontrakt).