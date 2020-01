Porażka z Juventusem to nie jedyny powód do zmartwień dla kibiców Romy. Pierwszej połowy niedzielnego meczu z powodu kontuzji nie dokończył Nicolo Zaniolo (zastąpił go Cengiz Under). Ofensywny pomocnik Romy został od razu zawieziony do kliniki Villi Stuart, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Te wykazały, iż zawodnik zerwał więzadła w kolanie. W poniedziałek 20-latek przejdzie operację, która wykluczy go z gry na co najmniej kilka miesięcy, a to oznacza, że niemal na pewno opuści Euro 2020.

Zobacz kontuzję Nicolo Zaniolo:

Choć Zaniolo ma zaledwie pięć spotkań w reprezentacji (w tym dwa gole), to w ostatnim czasie Roberto Mancini na niego stawiał. Ba, Włosi liczyli, że stanie się jednym z jej liderów podczas mistrzostw Europy. I trudno się im dziwić, bo ofensywny pomocnik zachwyca w tym sezonie. Na koncie miał już sześć goli i dwie asysty.

Szanse na grę Zaniolo podczas Euro są już tylko iluzoryczne. Ale w przeszłości zdarzali się zawodnicy, którzy bardzo szybko wrócili do gry po tym urazie. W 2002 roku Roberto Baggio zerwał więzadła i wrócił zaledwie po 76 dniach, choć miał już 35 lat. Świeższym przykładem będzie Giorgio Chiellini. Doświadczony obrońca Juventusu we wrześniu nabawił się zerwanych więzadeł, a już w lutym ma wrócić na boisko.