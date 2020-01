"Katastrofalny transfer Milanu". Miał zostać gwiazdą, ale okazał się kompletnym niewypałem

Mattia Caldara kosztował Milan 35 milionów euro, a w ciągu półtora roku nie zagrał żadnego ligowego meczu i w styczniu trafił na wypożyczenie do Atalanty. Milan jednak wciąż będzie płacił część jego pensji, a jeśli klub z Bergamo będzie chciał go wykupić, to Rossoneri zarobią zaledwie 15 mln euro.

