Spotkanie Interu z Atalantą Bergamo zapowiadało się jako jedno z najciekawszych spotkań 19. serii gier Serie A. Po pierwsze, zmierzyły się ze sobą jedne z najskuteczniejszych zespołów całego sezonu. Atalanta jest pod tym względem najlepsza (aż 48 goli przed tym meczem - przyp. DL), natomiast Inter był trzeci z 39 trafieniami na koncie. Po drugie, lider Serie A stracił dotychczas tylko 15 bramek, najmniej ze wszystkich drużyn w rozgrywkach.

Podopieczni Antonio Conte rozpoczęli od mocnego uderzenia. Już w 4. minucie znakomitą, skuteczną akcją popisał się super duet napastników Interu: Lautaro Martinez - Romelu Lukaku. Argentyńczyk odegrał na jeden kontakt do Belga, a ten po chwili posłał podanie zwrotne do Latynosa, który wpadł w pole karne i pokonał Pierluigiego Golliniego. Dla 22-latka był to już 10. gol w trwającym sezonie.

Po szybko strzelonym golu emocje nieco opadły aż do 39 minuty. Atalanta miała wtedy doskonałą sytuację do wyrównania. Rafel Toloi oddał strzał głową, ale Samir Handanović intuicyjnie obronił jego uderzenie.

W 54. minucie bliski pokonania Handanovicia był Josip Ilicić, którego strzał o milimetry minął bramkę. Zespół Gian Piero Gasperiniego z każdą minutą zaczął przejmować inicjatywę, a Inter nastawił się na kontrataki. Ataki Atalanty w końcu przyniosły skutek w 75. minucie. Niezdecydowanie obrońców Interu we własnym polu karnym wykorzystał Robin Gosens i sprytnym strzałem wślizgiem doprowadził do wyrównania!

Handanović uratował Inter przed porażką!

W 88. minucie Atalanta stanęła przed niebywałą szansą na wygraną! Alessandro Bastoni pchnął w polu karnym rywala i prowadzący to spotkanie Gianluca Rocchi wskazał na jedenasty metr! Do rzutu karnego podszedł Luis Muriel, ale jego strzał w znakomitym stylu obronił prawą ręką Samir Handanović!

Więcej bramek już nie padło i Inter zremisował z Atalantą 1:1. Po 19 kolejkach Serie A zespół Antonio Conte wciąż zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z 46 punktami, ale już w niedzielę może je stracić na rzecz Juventusu, który zmierzy się z AS Romą (godz. 20:45). Z kolei zespół z Bergamo plasuje się na piątej pozycji, mając 35 oczek w dorobku.