20-letni Gianluigi Donnarumma nie pierwszy raz jest wymieniany w gronie kandydatów do gry w bramce Juventusu. SportMediaSet przekonuje, że mistrzowie Włoch są zdeterminowani, by latem pozyskać włoskiego golkipera. Donnarumma gra obecnie w Milanie, w którym ma ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku.

REKLAMA

Niesamowity popis strzelecki Ronaldo w meczu z Cagliari:

Donnarumma do Juventusu, Szczęsny odejdzie?

Jak podaje portalCalciomercato.com, agent bramkarza Mino Raiola negocuje z Milanem nowy kontrakt dla 20-latka ale nie może dojść do porozumienia z działaczami. Klub z San Siro chce obniżyć golkiperowi pensję, na co zawodnik nie chce się zgodzić. Spór o pieniędze próbuje wykorzystać Juventus. Problem w tym, że Donnarumma mógłby kosztować nawet 50 mln euro. Włoskie media nie wykluczają, że w tej sytuacji "Stara Dama" mogłaby sprzedać Wojciecha Szczęsnego, by z zarobionych na Polaku pieniędzy ściągnąć włoskiego bramkarza.