Fabian Ruiz notuje obecnie znaczny regres w porównaniu z tym, co prezentował w poprzednim sezonie. Tylko jedna bramka i dwie asysty - tak prezentuje się mizerny bilans pomocnika w Serie A. Nic więc dziwnego, ze klub spod Wezuwiusza znacznie chce obniżyć swoje wymagania finansowe dotyczące sprzedaży 23-latka.

Zobacz gola Arkadiusza Milika w przegranym meczu Napoli - Inter (1:3):

Napoli mocno schodzi z ceny za Fabiana Ruiza i planuje go sprzedać w styczniu!

Jak podaje portal calciomercato.com, Fabian Ruiz może zostać sprzedany już w styczniu. Sprawa przejścia zawodnika do Realu Madryt nabiera rumieńców i może zakończyć się pozytywnie. Napoli żąda za swojego pomocnika tylko 70-80 mln euro, czyli ponad dwa razy mniej niż jeszcze w grudniu podawały hiszpańskie media. Przedstawiciele zespołu spod Wezuwiusza czekają teraz na ruch ekipy Zinedine'a Zidane'a.

Piłkarz również nie miałby nic przeciwko, aby powrócić do swojej ojczyzny. W przeszłości pomocnik grał w Realu Betis Sewilla i Elche, zanim został wytransferowany do Napoli za 30 mln euro w lecie 2018 roku. Zespół "Los Blancos" ma teraz dwie opcje. Kupić Ruiza już teraz w styczniu, albo poczekać do zakończenia sezonu, aby cena za zawodnika była jeszcze niższa.