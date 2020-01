Wygląda na to, że czas Christiana Eriksena w zespole Tottenhamu dobiega końca. Pomocnik wciąż nie przedłużył kontraktu wygasającego już w czerwcu i może negocjować z dowolnym klubem. Fabrizio Romano, włoski dziennikarz telewizji "Sky Sport Italia", donosi, że 27-letni gracz podpisze niebawem umowę z Interem Mediolan. W piątek ma dojść do spotkania agentów piłkarza z przedstawicielami Interu. To ostatnia szansa, aby "Koguty" zarobiły na nim jakiekolwiek pieniądze, ponieważ w lecie pomocnik mógłby odejść za darmo.

Christian Eriksen zostanie piłkarzem Interu Mediolan już w styczniu?

Antonio Conte jest gorącym zwolennikiem sprowadzenia Eriksena na San Siro. Duńczyk mógłby pomóc Interowi w zdetronizowaniu Juventusu po ośmiu latach w Serie i zdobyciu mistrzostwa Włoch. Do transferu miałoby dojść jeszcze w zimowym oknie transferowym, a Tottenham dostałby za 27-letniego piłkarza 20-25 mln euro.

Eriksen wystąpił do tej pory w 300 spotkaniach w zespole "Kogutów", w których strzelił 69 goli i miał 89 asyst. W tym sezonie rozegrał 24 mecze, zdobywając trzy bramki i zapisując na swoje konto taką samą liczbę asyst.