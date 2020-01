Inter Mediolan latem zdecydował się na pozbycie Mauro Icardiego, który sprawiał problemy dyscyplinarne w klubie. Z tego względu Argentyńczyk trafił na wypożyczenie do PSG, gdzie w 19 meczach oddał 24 strzały na bramkę i strzelił aż 17 goli - w ostatnim starciu z Saint-Etienne w Pucharze Ligi zdobył hat-tricka i zaliczył asystę. - Czuję się dobrze w Paryżu, ale nie rozmawialiśmy o przyszłości. Mamy jeszcze 4, 5 miesięcy. Jeśli będę mógł zostać, to będę zadowolony - stwierdził dyplomatycznie Icardi.

Mauro Icardi w Juventusie? Inter Mediolan mógłby zablokować transfer

PSG może go wykupić za 70 mln euro, ale piłkarz może nie zgodzić się na transfer. Według "La Repubbliki" wciąż myśli o transferze do Juventusu, który był jego pierwszym wyborem w lecie. Do przenosin jednak ostatecznie nie doszło - do klubu wrócił Gonzalo Higuain, a "Starej Damie" nie udało się sprzedać Paulo Dybali. Największą przeszkodą w ewentualnym transferze Icardiego do Juventusu może być Inter Mediolan, który może nie chcieć wzmacniać rywala w walce o mistrzostwo Włoch (w tym sezonie po 18 kolejkach Inter jest liderem, ale Juventus ma tyle samo punktów - 45).

