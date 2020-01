Riccardo Orsolini to jedno z największych objawień tego sezonu Serie A. Bologna zajmuje 10. miejsce w lidze. Duża w tym zasługa właśnie 22-letniego skrzydłowego, który w tym sezonie zdobył już pięć bramek i ma tyle samo asyst. Orsolini niedawno zadebiutował także w reprezentacji Włoch. W spotkaniu z Armenią (9:1) popisał się dwoma asystami i jednym golem.

Prawoskrzydłowy występuje na Stadio Renato Dall'Ara od 2018 roku, skąd przyszedł właśnie z Juventusu. W turyńskim zespole nie dostał jednak prawdziwej szansy. A właściwie to żadnej szansy, bo nie rozegrał żadnego meczu. Często było wypożyczany, m.in. do: Ascoli i Atalanty Bergamo.

Jak informuje Romeo Agresti, dziennikarz Goal.com, Juventus pozbywając się Włocha zapewnił sobie możliwość odkupienia zawodnika. Jeśli zdecyduje się na transfer latem 2020 roku, to Bologna zarobi na nim 22,5 miliona euro. Jeśli Stara Dama kupi go rok później, to będzie musiała zapłacić 30 mln euro.

Kluby rozpoczęły już negocjacje. Orsloni, choć gra na prawej flance, to jest lewonożny. Wloch dysponuje świetnym strzałem z dystansu, a także bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty gry. Niedawno popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego w zremisowanym meczu z Fiorentiną (1:1)