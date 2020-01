Krzysztof Piątek strzelił w tym sezonie zaledwie cztery gole w 18 meczach Serie A, z czego trzy z rzutów karnych. Polak jest krytykowany przez byłych piłkarzy, dziennikarzy i ekspertów, a po transferze Zlatana Ibrahimovicia Milan chce się pozbyć Polaka. Matt Law, dziennikarz "The Telegraph", podał, że Piątek może dołączyć do Aston Villii, a klub Premier League oferuje za Polaka około 30 mln euro.

REKLAMA

- Jeśli Aston Villa naprawdę chce kupić Piątka za 30 milionów euro, to brać i się nie zastanawiać - uważa Giuseppe Bergomi, legenda Interu Mediolan. Mistrz świata z reprezentacją Włoch z 1982 roku uważa, że ta kwota to świetna okazja, biorąc pod uwagę obecną formę Polaka. - To prawdziwa okazja, jeśli wziąć pod uwagę to jego grę w tym sezonie - potwierdził Bergomi w rozmowie z "Daily Record".

Krzysztof Piątek trafił z Genoi do Milanu w styczniu 2019 roku za 35 mln euro. W poprzednim sezonie był prawdziwą gwiazdą Serie A - strzelił 22 gole, z czego dziewięć dla Milanu. Jego kontrakt z mediolańskim klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl