Sześć wygranych, sześć remisów i sześć porażek - tak mizernie prezentuje się bilans Napoli w tym sezonie Serie A. Właściwie jedynym zawodnikiem drużyny Gennaro Gattuso do którego nie można mieć pretensji jest Arkadiusz Milik. 25-latek w lidze włoskiej rozegrał 9 meczów, a strzelił 7 goli, trafiał średnio co 98 minut. Jeszcze lepszą skuteczność ma w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył trzy bramki, strzelając średnio co 56 minut. Jego ostatniego gola możecie zobaczyć poniżej:

Kontrakt Milika z Napoli wygasa w czerwcu 2021 roku, jednak włoskie media twierdzą, że zostanie on przedłużony. - Napoli i Arkadiusz osiągnęli porozumienie w sprawie odnowienia niektórych zapisów w umowie, m.in. wynagrodzenia w wysokości 4,5 mln euro na sezon do 2024 roku. Kwota odstępnego ciągle do ustalenia, ale prezydent Aurelio de Laurentiis chciałby, by było to co najmniej 100 milionów euro. Negocjacje w toku - napisał na Twitterze włoski dziennikarz, Nicolo Schira

Z kolei hiszpański dziennik "AS" donosi, że Atletico Madryt postara się zimą kupić Polaka. Drużyna Diego Simeone rozpaczliwie szuka napastnika. Choć madrycki zespół zajmuje trzecie miejsce w lidze i traci tylko pięć punktów do Barcelony, to atak drużyny kompletnie zawodzi. Atletico zdobyło zaledwie 22 bramki w 18 meczach.

Wcześniej spekulowano, że do Atletico może trafić Edinson Cavani, napastnik Paris Saint Germain. Co ciekawe: "AS" pisze, że Milik zainteresowany jest także Manchester United.

Kilka dni temu Napoli przegrało 1:3 z Interem. Dzięki wygranej, Inter powrócił na pozycję lidera, którą stracił po zwycięstwie Juventusu 4:0 nad Cagliari. Napoli pozostaje na 8. miejscu, tracąc już 21 punktów do drużyny z Mediolanu, a 11 do Romy, będącej aktualnie na 4. pozycji, dającej prawo gry w Lidze Mistrzów.