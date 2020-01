Znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano dodał, że złożenie oferty rozważa Aston Villa - to beniaminek Premier League - i walczy o utrzymanie (zajmuje 17., ostatnie bezpieczne miejsce). Jednocześnie Romano dodał, że rozmowy trwają, a sam piłkarz jeszcze nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Według włoskiego Sky Anglicy są gotowi zapłacić 28-30 mln euro.

Krzysztof Piątek trafi do czołowego klubu Premier League?

To jednak niejedyny klub, który jest zainteresowany pozyskaniem Piątka. Zdaniem "The Guardian" Tottenham chce wykupić polskiego napastnika, aby zastąpił on kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Jak podają angielskie media, Jose Mourinho nie będzie mógł skorzystać ze swojego napastnika przynajmniej do początku marca.

"The Guardian" informuje jednak, że Tottenham jest zainteresowany jedynie wypożyczeniem Piątka. Milan oczekuje jednak, że chętny na pozyskanie polskiego napastnika zapłaci co najmniej tyle, ile "Rossoneri" zapłacili Genoi w styczniu ubiegłego roku, czyli 35 milionów euro.