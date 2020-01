o_kulson_nac godzinę temu Oceniono 3 razy -1

Niechże stamtąd spierdziela - to nie jest teraz jego miejsce. Wypożyczenie to sensowny pomysł, zawsze będzie mógł wrócić, jeśli wszystko się ułoży - tzn on wróci do formy a kolejny trener ustawi trochę pod niego grę.