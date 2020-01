- SSC Napoli i Arkadiusz Milik osiągnęli porozumienie w sprawie odnowienia niektórych zapisów w umowie, m.in. wynagrodzenia w wysokości 4,5 mln euro na sezon do 2024 roku. Kwota odstępnego ciągle do ustalenia, ale prezydent Aurelio de Laurentiis chciałby, by było to co najmniej 100 milionów euro. Negocjacje w toku - napisał na Twitterze włoski dziennikarz, Nicolo Schira, zdradzając szczegóły nowego kontraktu Arkadiusza Milika z Napoli.

Zobacz gola Milika w przegranym 1:3 meczu z Interem:

Napoli szykuje ogromną podwyżkę dla Milika

Napastnik reprezentacji Polski dostanie sporą podwyżkę, bo aż o 2 mln euro w porównaniu z poprzednią umową, która wygasa w czerwcu 2021 roku.

25-latek z powodu kontuzji zdołał rozegrać tylko dziewięć ligowych spotkań w trwającym sezonie, w których zdobył aż siedem goli. Co więcej, popisał się również hat-trickiem w Lidze Mistrzów przeciwko KRC Genk (wygrana 4:0 - przy. DL).

Zadziwiająca skuteczność snajpera Napoli

Statystyczny portal "OptaPaolo" wyliczył na Twitterze, że Milik jest najskuteczniejszym zawodnikiem we wszystkich ligach Top 5 w Europie spośród piłkarzy, którzy wystąpili mniej niż dziesięć razy.