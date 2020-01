wichura godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Zlatan wciąż "ma to coś", potrafi dobrze zagrać a co równie ważne - pociągnąć drużynę, krzyknąć w odpowiednim momencie, być liderem, którego Milanowi brakuje. Całego meczu nie zagra, ale będzie wartościową "rotacją". No i dla młodych to super sprawa - wspólne treningi.

A transfer i kontrakt zwrócą się ze sprzedaży koszulek, z nawiązką.