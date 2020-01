Była 14. minuta meczu, gdy Lukaku przejął piłkę po błędzie Di Lorenzo, przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów i trafił do bramki Mereta. Żaden z piłkarzy Napoli nie pomyślał, żeby zaatakować napastnika Interu, przez co miał niesamowicie łatwe zadanie. W 33. minucie pokonał bramkarza rywali jeszcze łatwiej, bo pomógł mu w tym sam Meret. Belg uderzył z krawędzi pola karnego, a Włoch odbił piłkę na tyle niefortunnie, że ta wpadła do siatki pomiędzy jego nogami.

Sześć minut później było już tylko 1:2. Piotr Zieliński zagrał kapitalną piłkę za plecy obrońców, Callejon odegrał ją do Arkadiusza Milika, a temu pozostało jedynie skierować ją do pustej bramki. Dla polskiego napastnika było to już 7. trafienie w obecnym sezonie Serie A, w 9. meczu, który rozegrał. Do przerwy wynik meczu pozostał bez zmian.

W 62. minucie piłkarze Napoli postanowili sprezentować kolejną bramkę. Manolas postanowił "przyjąć" dośrodkowanie z prawej strony boiska zamiast Martineza, któremu pozostało wbić piłkę do siatki obok zdezorientowanego Mereta. Choć piłkarze zespołu z Neapolu próbowali gonić rywali, strzały Zielińskiego, Insigne pewnie bronił Handanović.

Dzięki wygranej, Inter powrócił na pozycję lidera, którą stracił po zwycięstwie Juventusu 4:0 nad Cagliari. Napoli pozostaje na 8. miejscu, tracąc już 21 punktów do drużyny z Mediolanu, a 11 do Romy, będącej aktualnie na 4. pozycji, dającej prawo gry w Lidze Mistrzów.