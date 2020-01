Arkadiusz Milik wpisał się na listę strzelców w 39. minucie spotkania przeciwko Interowi Mediolan. Piotr Zieliński zagrał znakomitą piłkę za plecy obrońców, Callejon odegrał ją do polskiego napastnika, który następnie nie pomylił się, uderzając do pustej bramki. Dla reprezentanta Polski to już 7. trafienie w obecnym sezonie Serie A w dziewiątym meczu.

Zobacz bramkę Arkadiusza Milika:

Napoli do przerwy przegrywa jednak 1:2, po tym, gdy dwukrotnie Mereta pokonał Lukaku. O ile przy pierwszym strzale należy podkreślić klasę Belga, o tyle przy drugim fatalnie zachował się bramkarz Napoli. Relację z meczu możesz śledzić TUTAJ