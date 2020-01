Starcie Milanu z Sampdorią zapowiadało się dla kibiców wyjątkowo z wielu względów. Media przewidywały, że Ibrahimović może zagrać nawet w pierwszym składzie Rossonerich, ale ostatecznie rozpoczął spotkanie na ławce. W wyjściowej jedenastce wybiegł za to Krzysztof Piątek, który tego wieczoru mierzył się z dwoma innymi Polakami. Po stronie Sampdorii zagrali Karol Linetty oraz Bartosz Bereszyński.

Milan po 17 kolejkach ligi włoskiej był na 12. miejscu w tabeli. Rywal zespołu z Mediolanu - Sampdoria - jeszcze niżej, bo na 17. pozycji. Milan od początku przeważał, ale brakowało mu dokładności w ataku. Groźnych akcji nie było aż do 23. minuty, gdy piłka przeleciała tuż obok linii bramkowej Sampdorii, a potem zablokowany został strzał gospodarzy.

W 45. minucie gola strzeliła Sampdoria, ale sędzia Davide Massa odgwizdał spalonego i anulował go. Poza tym w końcówce I połowy nie działo się absolutnie nic, chyba, że liczymy podniesienie się do rozgrzewki Zlatana Ibrahimovicia, co pobudziło kibiców Milanu.

Szwed wszedł na boisko w 55. minucie, zmieniając Krzysztofa Piątka, który w tym meczu nie miał odpowiedniego wsparcia partnerów z drużyny, ale sam nic wybitnego także nie zdziałał. Obok Ibrahimovicia na placu gry zameldował się Portugalczyk Rafael Leao, więc Milan zaczął grać na dwóch napastników. To nie wzmogło jednak odpowiednio gry ofensywnej gospodarzy. Dwie dobre szanse - strzały na pustą bramkę - mieli goście, ale marnowali je Ronaldo Vieira oraz Manolo Gabbiadini.

Do końca spotkania pomimo paru niezłych okazji z obu stron, nie padły już bramki. Bezbramkowy remis na San Siro oznacza, że Milan utrzyma się na 12. miejscu w tabeli, mając 22 punkty, a Sampdoria przeskoczy na 16., wyprzedzając Lecce z 16 punktami.

Milan - Sampdoria 0:0

AC Milan: Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez - Krunić (85' Paqueta), Bennacer, Bonaventura (56' Leao) - Suso, Piątek (55' Ibrahimović), Calhanoglu

Sampdoria: Audero - Bereszyński, Colley, Chabot, Murru - Thorsby, Vieira, Linetty - Ramirez (30' Depaoli (42' Jankto)) - Gabbiadini, Quagliarella (85' Ekdal).