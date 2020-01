Włoskie media już w niedzielę zapowiadały, że to Krzysztof Piątek wybiegnie w podstawowym składzie Milanu na poniedziałkowy mecz 18. kolejki Serie A z Sampdorią Genua. Mamy już oficjalne składy na to spotkanie i rzeczywiście - Polak zagra od 1. minuty. Na ławce usiądzie zaś Zlatan Ibrahimović, który kilka dni temu wrócił do Milanu po 9 latach.

Krzysztof Piątek od początku, Zlatan Ibrahimović na ławce

Wraz z transferem Szweda do Mediolanu pojawiło się mnóstwo spekulacji, że Piątek będzie musiał odejść do innego klubu. Polak nie chce jednak zmieniać barw klubowych, ale wszelkie propozycje transferowe odrzuca.

Milan po 17 kolejkach ligi włoskiej jest na 12. miejscu w tabeli. Poniedziałkowy rywal Rossonerich - Sampdoria - jeszcze niżej, bo na 17. pozycji. W drużynie gości od 1. minuty wystąpią Karol Linetty i Bartosz Bereszyński.

Składy:

AC Milan: Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez - Krunić, Bennacer, Bonaventura - Suso, Piątek, Calhanoglu

Sampdoria: Audero - Bereszyński, Colley, Chabot, Murru - Thorsby, Vieira, Linetty - Ramirez - Gabbiadini, Quagliarella.

Relacja z meczu Milan - Sampdoria od 15:00 na Sport.pl.