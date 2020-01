Włosi twierdzą, że Can nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Juventusie. 25-latek w tym sezonie rozegrał zaledwie siedem spotkań w Serie A, w dodatku tylko trzy z nich rozpoczął w pierwszym składzie. Niemiec miał dać do zrozumienia, że jeśli jego sytuacja nie ulegnie zmianie, będzie chciał zmienić otoczenie.

Juventus szykuje wymianę z Bayernem Monachium! Kluby rozpoczęły rozmowy

O zmianie otoczenia od pewnego czasu myśli też Thiago Alcantara. On co prawda jest jednym z podstawowych zawodników Bayernu Monachium, dla którego w tym sezonie rozegrał już 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach, ale i tak chce spróbować nowych wyzwań. Z pomocą może mu przyjść Juventus, który - zdaniem włoskich dziennikarzy - rozpoczął już negocjacje z Bayernem Monachium. Mistrzowie Włoch chcą doprowadzić do wymiany piłkarzy z Bawarczykami. W ramach transakcji Thiago miałby się zamienić miejscami z Canem.

