No i dobrze. Dobrze broni w Juve to niech mu dobrze płacą. Mam nadzieję że myśl o wypłacie nie wpłynie na jego formę a zmobilizuje go do jeszcze większego wysiłku. W końcu za kilka lat i tak już będzie na emeryturze.