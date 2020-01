Zlatan Ibrahimović w tym tygodniu wrócił do Milanu, który wiąże z nim wielkie nadzieje. Media i kibice zastanawiają się, czy w pierwszym meczu w 2020 roku trener Stefano Pioli da szansę Szwedowi od pierwszej minuty, czy to Krzysztof Piątek wyjdzie na boisko. Z informacji dziennikarza Sky Peppe Di Stefano wynika, że to Polak zagra w pierwszym składzie - tak wynika z niedzielnego treningu.

REKLAMA

Krzysztof Piątek we Włoszech zaczął w bardzo słabym klubie:

Ibrahimović i tak ponownie zadebiutuje w Milanie, jako że w najgorszym wypadku wejdzie na boisko w drugiej połowie. W piątkowym sparingu z siódmoligowym Rhodense (9:0) strzelił jednego gola, za to Piątek zdobył dwie bramki. Początek meczu z Sampdorią w poniedziałek o 15:00.

Przewidywany skład Milanu według Sky Italia: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.