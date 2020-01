Ostatnie miesiące to dobry czas dla Arkadiusza Milika w Napoli. Chociaż on sam, z powodu kontuzji, stracił większość listopada i początek grudnia, a jego drużyna w Serie A rozczarowywała, to Polak był bardzo skuteczny. Od połowy października nasz napastnik strzelił sześć goli w sześciu meczach w lidze, a do tego dołożył też hat-trick w Lidze Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że lada chwila Milik na dłużej zwiąże się z Napoli. Jego dotychczasowa umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku, jednak jak informuje sobotnia "Gazzetta dello Sport", obie strony są coraz bliżej porozumienia.

Milionowa podwyżka dla Milika

Zdaniem "Gazzetta dello Sport" Polak początkowo oczekiwał kontraktu do 2024 roku oraz podwyżki z 2,5 do 4 milionów euro. O ile długość kontraktu nie była problemem dla Napoli, o tyle na taką podwyżkę klub zgodzić się nie chciał. Napoli proponowało Polakowi 3 miliony euro pensji. Zdaniem gazety obie strony mogą spotkać się w połowie i Milik może otrzymać podwyżkę w wysokości miliona euro.

W obecnym sezonie Milik zagrał w 11 meczach, w których strzelił dziewięć goli. W Napoli Polak gra od lata 2016 roku.