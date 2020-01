Sytuacja Krzysztofa Piątka w Milanie jest niepewna. Podstawowym napastnikiem Rossonerich ma być Zlatan Ibrahimović, który wrócił do Mediolanu po 9 latach. Co w takiej sytuacji z polskim napastnikiem? Możliwe jest jego wypożyczenie lub definitywne odejście z Milanu. Włoskie media donoszą, że bardzo chce go Fiorentina.

Były trener Fiorentiny wychwala Piątka

Jego tranfer do Florencji popiera Francesco Graziani, były piłkarz i trener Fiorentiny. Włoch bardzo chwali reprezentanta Polski i wierzy, że z nim zespół byłby dużo mocniejszy. - Fiorentina powinna pozyskać poważnego napastnika. Piątek zalicza się do tego grona. Jego ewentualny transfer mnie ekscytuje. Widziałem, jak strzelał bramki na wszystkie sposoby i jeśli ktoś był w stanie strzelać w ten sposób wcześniej, to później także to uczyni - przekonuje Graziani.

Piątek strzelił w tym sezonie cztery gole w 17 spotkaniach. Milan jest dopiero na 11. miejscu w tabeli Serie A. Fiorentina jest jeszcze niżej, bo na 15. pozycji.