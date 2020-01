- Zapomnijcie o Realu Madryt, Manchesterze United, PSG czy Juventusie. Christian Eriksen jest o krok od porozumienia z Interem Mediolan - piszą Duńczycy. Jako pierwszy o zainteresowaniu włoskiej ekipy poinformował kilka dni temu znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, a teraz Duńczycy potwierdzają te informacje.

Antonio Conte miał wskazać Eriksena jako piłkarza, który ma pomóc Interowi w zdetronizowaniu Juventusu i w zdobyciu mistrzostwa Włoch. Do transferu miałoby dojść jeszcze w zimowym oknie transferowym, a Tottenham miałby dostać za 27-letniego piłkarza 20-25 mln euro.

Christian Eriksen szuka nowego wyzwania

Eriksen już przed sezonem zapowiedział, że zamierza odejść z Tottenhamu - jego kontrakt wygasa za pół roku, więc może już teraz bez żadnych przeszkód porozumieć się z nowym klubem. Za to dla Anglików styczeń jest ostatnim terminem, by móc cokolwiek zarobić na zawodniku pozyskanym z Ajaksu w 2013 roku. Tottenham starał się przekonać swojego piłkarza do przedłużenia kontraktu, ale ten jest zdecydowany na odejście, by spróbować "nowego wyzwania".

Eriksen rozegrał jak do tej pory 300 spotkań w Tottenhamie, w których strzelił 69 goli i zaliczył 89 asyst. W tym sezonie rozegrał 23 spotkania (jednak rzadko kiedy po 90 minut), w których zdobył trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst.