Dejan Kulusevski jest w tym sezonie wypożyczony z Atalanty Bergamo do Parmy. I tam robi prawdziwą furorę. W 17 meczach Serie A 19-letni Szwed strzelił cztery gole i miał 7 asyst. Zainteresowane nim były największe włoskie kluby, ale ostatecznie Kulusevski trafi do Juventusu, który zapłaci za niego 35 mln euro (kolejne dziewięć może zostać wypłacone w bonusach). 19-letni reprezentant Szwecji resztę sezonu spędzi w Parmie i dołączy do turyńskiej ekipy latem.

Tym ruchem zachwycony jest Wojciech Szczęsny. - Kulusevski to znakomity piłkarz o wielkim talencie. Myślę, że Juventus dokonał wspaniałęgo transferu. To dobrze, że będzie kontynuował swój rozwój w Parmie i uzyska jeszcze więcej doświadczenia w Serie A - stwierdził Polak w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Zdaniem Szczęsnego rywalami Juventusu w walce o mistrzostwo w tym sezonie będą Inter Mediolan, Lazio oraz AS Roma. - Kilka tygodni temu nikt nie mówił o Lazio, ale znajduje się w znakomitej formie, tak samo jak i Roma. Moim celem jest wygrywanie wszystkiego, tak już jest w Juventusie. Jesteśmy rozczarowani porażką w Superpucharze, ale w nowym roku mamy wielki apetyt na wygranie wszystkich trofeów. Musimy poprawić się w obronie i zachowywać więcej czystych kont, ale znając moich kolegów, niedługo nam to się uda - stwierdził Szczęsny.