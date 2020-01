Arturo Vidal rozegrał w tym sezonie 19 spotkań, ale na murawie przebywał tylko 767 minut (tylko cztery razy wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty) . W tym czasie udało mu się strzelić pięć goli i zanotować jedną asystę. - Zrobię wszystko, by nie odchodzić z Barcelony i będę pracował ciężko, by mieć udział w naszych sezonowych celach. Ale nie jestem tu szczęśliwy. Mój moment jeszcze nie nadszedł. Będę ciężko pracował, by wywalczyć sobie miejsce w składzie - powiedział w październiku Vidal.

Jak informuje calciomercato.it, Chilijczyk podjął już decyzję o powrocie do Serie A. Były zawodnik Juventusu chce ponownie pracować z trenerem Antonio Conte, ale tym razem już w Interze Mediolan. Conte nie może narzekać na swoich pomocników, bo Stefano Sensi, Marcelo Brozović i Nicolo Barella grają dobrze, ale przydałaby im się kolejny konkurent, bo Inter chce walczyć o scudetto z Juventusem.

Fabio Capello: Z Vidalem w składzie Inter Mediolan może marzyć o mistrzostwie

- Zimą trudniej o dobry transfer, ale akurat ściągnięcie Vidala wydaje się sensownym posunięciem. Z nim w składzie Inter realnie mógłby marzyć o Scudetto. Conte zna go doskonale, a Vidal to bardzo doświadczony zawodnik - powiedział Fabio Capello podczas gali "Globe Soccer Awards” w Dubaju.

Jest jednak jeden problem. Barcelona nie może się porozumieć z Interem co do wysokości transferu. Katalończycy oczekują co najmniej 20 milionów euro, a Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy Interu, oferuje tylko 12 mln. Oba zespoły mają czas do końca stycznia, bo dopiero wtedy zamknie się zimowe okienko transferowe.

Barcelona jest liderem ligi hiszpańskiej, z kolei we Włoszech prowadzi Inter, ale ma tyle samo punktów co Juventus - 42.