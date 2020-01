Dejan Kulusevski to z pewnością jeden z największych talentów, grających obecnie w Serie A. 19-latek w 17 występach ligowych w barwach Parmy, do której został wypożyczony z Atalanty, zdobył cztery bramki oraz zanotował 7 asyst. Swoją grą zwrócił uwagę czołowych klubów europejskich z PSG czy Manchesterem United na czele.

Z tego powodu Juventus nie zamierzał czekać z transferem. Mistrzowie Włoch podpisali kontrakt ze Szwedem do 2024 roku, płacąc za 19-latka 35 milionów euro. Dodatkowe 9 milionów euro zostało zawarte w bonusach. Będzie to tym samym wielki zysk dla Atalanty, która pozyskała Kulusevskiego z IF Brommapojkarny za 165 tysięcy euro.

Kulusevski, który zdążył już zadebiutować w reprezentacji Szwecji, do Juventusu dołączy jednak dopiero latem. Aktualny sezon Serie A dokończy w Parmie, która znajduje się aktualnie na 7. miejscu w ligowej tabeli, tracąc do prowadzącego Interu 17 punktów.