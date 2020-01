W ubiegły piątek AC Milan oficjalnie ogłosił pozyskanie Zlatana Ibrahimovicia. 38-letni napsatnik podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu z możliwością przedłużenia o rok. Szwed ma zainkasować 3,5 mln euro, a w przypadku awansu "Rossoneri" do europejskich pucharów zarobi dodatkowo 500 tys. euro. Jego transfer skomentował Zbigniew Boniek, który w latach 80. rozegrał w Serie A ponad 150 spotkań.

- To niezwykły zawodnik, ale zastanawiam się, czy w wieku 38 lat jest on fizycznie i psychicznie gotowy na grę w Serie A. Pamiętajmy, że ostatnio występował w takiej lidze jak MLS. Moim zdaniem jest to bardzo odważny ruch Milanu. Zobaczymy, jakie korzyści może dać drużynie - - powiedział prezes PZPN cytowany przez portal "Calciotoday.it".

Transfer Zlatana spowodował, że niepewna stała się sytuacja Krzysztofa Piątka, który w tym sezonie zdobył zaledwie cztery bramki, w tym trzy z rzutów karnych. Polak mógł trafić do Romy, a w przeciwnym kierunku miał powędrować Diego Perotti. "La Gazzetta dello Sport" informuje jednak, że Piątek odrzucił możliwość przeprowadzki do Rzymu. 24-latek zamierza pozostać w Milanie do końca sezonu. Wcześniej napastnikiem interesowały się także takie kluby jak: Borussia Dortmund, Fiorentina i Bologna.

- Nie mam żadnych wieści w tym temacie. Wciąż jednak uważam, że to znakomity piłkarz - skomentował jego sytuację Boniek..

Za nami 17 kolejek ligi włoskiej. AC Milan wciąż tkwi w poważnym kryzysie, bo wygrał zaledwie sześć meczów w tym sezonie (trzy zremisował i aż osiem przegrał). Milan zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A, a niedawno przegrał aż 0:5 z Atalantą. Skrót tego meczu możecie zobaczyć poniżej: